Средняя цена «квадрата» жилья в новостройке Петербурга — 116 тыс. рублей

В Петербурге за год квадратный метр жилья в новостройках подорожал на 8, 5 тыс. рублей. За III квартал текущего года рост стоимости квартир составил около 3 тыс. рублей. Средняя цена «квадрата» жилья массовых серий в городе составляет 116,4 тыс. рублей, сообщают эксперты ГК Active.

По количеству предлагаемого застройщиками жилья лидируют Приморский, Выборгский и Московский районы.

В ГК Active отмечают, что некоторые застройщики уже анонсировали повышение цен в октябре 2019 года. Однако, как считают аналитики, объективных факторов для повышения цен квартиры нет. Осенью проходит большинство сделок по приобретению жилья, поэтому девелоперы просто реагируют на увеличение спроса со стороны покупателей.