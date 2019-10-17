МЧС: 18 октября на Урале ожидается сильный мокрый снег

МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области на 18 октября из-за сильного мокрого снега. «В связи с прогнозируемыми погодными явлениями возможна гололедица, налипание мокрого снега на провода, которые могут привести к нарушению энергоснабжения и увеличению количества ДТП»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Пешеходам спасатели напоминают о скользких дорогах, пожилым людям рекомендуют «пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками, чтобы сохранить равновесие и избежать падения».