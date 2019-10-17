Гособвинитель попросил суд продлить арест имущества бывшего замруководителя самарской Росгвардии

Представитель прокуратуры направил в Ленинский районный суд ходатайство о продлении имущества бывшего заместителя руководителя Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Речь идет об имуществе, нажитом мужчиной совместно с супругой в период брака.

В списке в числе прочего значатся земельные участки и здания на Десятой просеке, а также кафе на ул. Вилоновской, в котором, по версии правоохранителей, Дмитрий Сазонов получил взятку. Представитель гособвинения попросил продлить арест имущества обвиняемого до 12 марта 2020 года. Оно арестовано для обеспечения выплаты штрафа в случае возможного приговора суда.

Суд постановил рассмотреть этот вопрос на следующем заседании, на которое вызвана также супруга Дмитрия Сазонова. Кроме того, по ходатайству обвинителя, на следующих слушаниях по делу бывшего силовика будет допрошен Александр Орлов – индивидуальный предприниматель, подконтрольный бывшему главе ОПГ «Законовские» Алексею Рыжову. По версии правоохранителей, Александр Орлов ранее служил в МВД и лично был знаком как с главой «Законовских», так и с Дмитрием Сазоновым. По информации прокуратуры, господин Орлов был доверенным лицом Алексея Рыжова, и передавал бывшему замглавы Управления Росгвардии по Самарской области взятки от ОПГ «Законовские» с июля 2013 по сентябрь 2016 года в разных местах. Именно он впоследствии подробно рассказал силовикам о незаконных сделках.

Правоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Кроме того, бывший правоохранитель с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

Георгий Портнов