Вторая очередь «Тамбовской индейки» увеличит производительность птицекомплекса до 82 тыс. тонн

Ввод второй очереди комплекса доращивания и откорма «Тамбовская индейка» группы «Черкизово» позволит увеличить производительность предприятия до 82 тыс. т мяса индейки в год в живом весе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области со ссылкой на информацию, прозвучавшую в ходе встречи губернатора Александра Никитина и гендиректора «Черкизово» Сергея Михайлова. Сегодня они подписали соглашение о господдержке строительства второй очереди предприятия (находится в Первомайском районе регионе). Речь идет о налоговых льготах по налогу на имущество. Общий размер господдержки с 2020 по 2025 годы составит 211 млн руб.

Напомним, вторая очередь предполагает увеличение мощностей инкубатора, убойного цеха и комбикормового завода. Также планируется строительство четырех площадок — одной доращивания птицы и трех откорма. Ранее сообщалось, что в результате мощность «Тамбовской индейки» должна вырасти на 30 тыс. т — до 80 тыс. т. Сейчас предприятие способно выпускать 55 тыс. т продукции в год. В расширение производства планируется направить около 4 млрд руб. Запуск запланирован на март 2021 года.

«Черкизово» — один из крупнейших в РФ производителей мясной продукции. По собственным данным, входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Включает в себя девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, восемь мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельхозземель. По итогам 2018 года группа произвела около 1 млн т мясной продукции. Объем инвестиций группы в предприятия Тамбовской области, по данным пресс-службы обладминистрации, за последние десять лет составил порядка 9,7 млрд руб., на предприятиях трудятся около 2 тыс. жителей региона.

Мария Старикова