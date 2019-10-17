Суд отказал кандидату в муниципалы в отмене итогов голосования на участке в «Юнтолово»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга решил отказать в удовлетворении иска кандидату в муниципальные депутаты Дмитрию Лысову (самовыдвиженец, поддержанный «Яблоком»), который требовал отменить итоги голосования на участке №1901 в муниципалитете «Юнтолово».

Господин Лысов представил суду двоих свидетелей, также была запрошена видеозапись с участка, где был зафиксирован ряд нарушений во время подсчета голосов на муниципальных выборах.

Заседание продолжалось более шести часов. По его итогам судья решила, что иск удовлетворению не подлежит. Свое решение она не пояснила, указав, что мотивировочная часть решения будет опубликована позднее.

Кандидат Дмитрий Лысов сообщил “Ъ-СПб”, что намерен подавать апелляцию.

Олег Дилимбетов