Стройка у Дома Алексеева приостановлена Застройщик нарушил предписание о запрещении ведения хозяйственной деятельности у ОКН.

Стройка у Дома Алексеева приостановлена до момента сдачи в Управление государственной охраны объектов культурного наследия соответствующих установленным требованиям документов, обеспечивающих сохранность ОКН и придомовой территории.

Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщила градозащитница Анна Давыдова, участвовавшая в совещании, которое провел 16 октября заместитель губернатора Сергей Морозов.

Напомним, что утром 16 октября застройщик ЖК «Дом на Провиантской» попытался передвинуть забор, ограждающий стройку, обнеся им часть придомовой территории дом 45а по улице Ульянова. В этом доме жил знаменитый конструктор судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев. С 2015 года здание является Объектом культурного наследия.

Дочь конструктора Татьяна Алексеева провела одиночный пикет в Нижегородском Кремле. Ее и других жильцов дома – родственников Ростислава Алексеева – пригласили в областное правительство на срочно собранное совещание с участием министра строительства Анатолия Молева, руководителя областного управления государственной охраны объектов культурного наследия Григория Меламеда, главного архитектора Нижегородской области Сергея Попова. По итогам совещания Сергей Морозов заявил о недопустимости строительства без наличия всех необходимых документов, пообещал принять все необходимые меры для пресечения неправомерных действий и призвал все стороны этого конфликта действовать только в правовом поле.