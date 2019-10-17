В Ростове-на-Дону осудили дагестанца за участие в сирийской войне

В Южном окружном военном суде огласили приговор 20-летнему уроженцу Дагестана Абдулгапару Курбанову, которому инкриминировалось участие в террористической организации и в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 208 УК РФ), сообщила пресс-служба ЮОВС. Суд назначил Курбанову 12 лет колонии строгого режима, полностью признав его вину.

По версии следствия, обвиняемый в августе 2017 года вступил в террористическую организацию, и спустя месяц, получив автомат и боеприпасы, он охранял подконтрольные боевикам территории в сирийском пригороде Атма и в провинции Латакия. Кроме того, судом было установлено, что Курбанов сражался на стороне террористов в боевых столкновениях с правительственными войсками Башара Асада в провинции Хама.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону