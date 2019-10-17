Представительские авто за год подорожали в Ижевске на 77%

Эксперты проанализировали рынок представительских авто с пробегом в Ижевске и выяснили, что в среднем такой автомобиль можно приобрести за 1,4 млн рублей. Как сообщает пресс-служба сервиса «Авито», это на 77% дороже, чем в прошлом году.

Лидером продаж в столице Удмуртии в третьем квартале 2019 года стала модель Audi A8. Средняя цена этого автомобиля составила 530 тыс. руб. На втором месте находится BMW 7 серии, на третьем – Genesis G80. Самым дорогим автомобилем в рейтинге стал Porsche Panamera Turbo, его средняя цена составила 4 млн руб.

Отмечается, что больше всего представительских авто продают в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Во всех этих городах средние цены на них снизились: в Москве на 5%, в Санкт-Петербурге на 20%, а в Краснодаре на 36%. Самые доступные по цене представительские авто – в Красноярске (в среднем 288 тыс. руб.), Омске (290 тыс. руб.) и Новосибирске (334 тыс. руб.). Самые дорогие – в Ижевске (1,4 млн руб.), Самаре (1,3 млн руб.) и Казани (1,1 млн руб.).

В среднем по России представительское авто с пробегом можно приобрести за 722 тыс. руб., это на 16% меньше, чем в прошлом году.