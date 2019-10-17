Глава Кузбасса призвал журналистов совершить подвиг

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил журналистскому сообществу «совершить первый подвиг», чтобы мотивировать местных жителей и «кардинально изменить» регион. Такое мнение губернатор высказал на встрече с прессой, посвященной подготовке к грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Через вас идет влияние на остальных людей. Если вы сможете сделать этот подвиг, вы сможете мотивировать всех людей на этот подвиг. Мы кардинально изменим Кузбасс,— заявил Сергей Цивилев, поддержав идею одного из журналистов.— Сейчас не все ради войны, а ради того, чтобы вокруг наших домов и городов все поменялось. Мы уже работаем для самих себя, неужели подвиг нельзя сделать для самих себя? То есть, первый подвиг должны сделать вы. От того, какой вы подвиг сделаете, будет и такой результат у нас в Кузбассе. Я очень хочу, чтобы Кузбасс к 2021 году (к своему 300-летию.—“Ъ”) стал одним из лучших регионов России».

Перед высказыванием Сергея Цивилева представители СМИ рассказали об идеи тематической рубрики «Соверши подвиг». По задумке авторов, к юбилею Победы аудитории нужно рассказывать о местных компаниях и жителях, которые вносят в развитие Кузбасса свой вклад, пускай и небольшой, и совершают трудовые подвиги. «Жительница Березовского вырастила и подарила родному городу 300 дубов — это своеобразный подвиг»,— привела пример одна из журналисток.

Ранее губернатор Сергей Цивилев заявлял о планах сделать Кемеровскую область «регионом номер один» за Уралом. 300-летие Кузбасса будет отмечаться 6 июля 2021 года.

О заявлении губернатора читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Номер один без остановки»

Илья Галагуз