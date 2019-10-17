Участки мировых судей в Петербурге перегруппируют

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал законопроект, предполагающий перегруппировать судебные участки мировых судей в зависимости от территорий, на которые распространяется юрисдикция районных судов.

Перегруппировка, как ожидается, позволит снизить загрузку мировых судей и повысит права граждан на эффективную судебную защиту.

Напомним, что за 2018 год районными судами и мировыми судьями Петербурга было рассмотрено 929 349 дел и материалов (818 101 дело и 111 248 материалов). Правосудие в городе осуществляли 358 судей райсудов и 205 мировых судей. Нагрузка на судью в месяц составила 138 итоговых решений.