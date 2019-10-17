На воронежском центральном рынке сменился руководитель

На воронежском АО «Центральный рынок» назначен новый генеральный директор — Александр Дегтярев. Об этом сообщает Defacto. На посту руководителя крупнейшего рынка облцентра господин Дегтярев сменил Льва Остроухова, который возглавлял компанию с апреля 2019 года в статусе исполняющего обязанности.

АО «Центральный рынок» было основано в октябре 2013 года путем преобразования из одноименного МУПа. Новое здание рынка, построенное на средства муниципального и регионального бюджета с софинансированием местной финансовой компании «Аксиома» было введено в эксплуатацию в 2014 году. Площадь объекта, не считая парковки на 330 машиномест, —16,35 тыс. кв. м. Стоимость проекта — около 1,5 млрд руб. АО «Центральный рынок» занимается сдачей площадей рынка в аренду кооперативу «Рынок “Центральный”», а последний передает торговые места в субаренду.