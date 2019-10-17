Следствие по делу бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова закончено

Правоохранители закончили расследование уголовных дел в отношении бывшего директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналя Мязитова. Об этом “Ъ-Волга” рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Бывшему чиновнику предъявлено окончательное обвинение. В настоящее время он со своим адвокатом знакомится с материалами обвинения. В течение месяца будет утверждено обвинительное заключение, и материалы уголовных дел направят в суд.

Ранее в отношении экс-директора фонда Реналя Мязитова было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). Ему вменяется в вину покупка в 2015 году по завышенной на 60 млн руб. стоимости участка бывшего завода клапанов площадью 3 га.

До этого бывший глава СОФЖИ попадал в поле зрения правоохранителей в связи с делом экс-руководителя городского департамента градостроительства Сергея Рубакова, который был признан виновным в предложении посредничества во взяточничестве и в мошенничестве.

Георгий Портнов