Уголовное дело возбудили в Удмуртии за издевательство над собакой

В Игринском районе полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным в отношении хозяев собаки, которую местные жители нашли с признаками побоев на участке. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

«По результатам экспертизы был установлен значительный вред, причиненный здоровью собаки. По факту жестокого отношения с животным в отношении хозяев собаки возбуждено уголовное дело по ст.245 УК РФ»,- отмечает пресс-служба ведомства.

Подозреваемых в жестоком обращении с животным задержали. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.