На Кубани направлено в суд дело об обналичивании 1,5 млрд рублей

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей Курганинского района, обвиняемых в организации незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщила прокуратура края. Следствие по уголовному делу проводилось управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным прокуратуры, с июля 2013 года по ноябрь 2014 года местные жители организовали незаконную схему по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Всего через счета под контролем злоумышленников прошло 1,5 млрд руб., в виде вознаграждения за незаконное обналичивание преступники получили 40 млн руб. Уголовное дело направлено в Курганинский районный суд для рассмотрения по существу. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Анна Перова, Краснодар