Элитный конфискат отправят на торги

Элитную недвижимость коррупционеров предложили выставлять на торги. Речь идет о конфискованных по суду квартирах и домах. Законопроект подготовило Минэкономразвития. Поправки касаются в том числе незадекларированного имущества чиновников и их родственников. В ведомстве отметили, что за последние четыре года государство изъяло около 50 объектов недвижимости общей стоимостью в 1 млрд руб. И в будущем эта цифра заметно увеличится, ожидают в министерстве.

Сейчас по закону изъятое жилье можно лишь бесплатно передать очередникам, объясняет партнер юридической фирмы FMG Group Михаил Фаткин. Хотя на практике такое почти не случается. «Согласно существующему порядку, конфискованное имущество поступает в собственность Российской Федерации. Единственным способом, как оно может быть отчуждено от Российской Федерации, является приватизация. Она у нас происходит без конкурса, все передается лицам, которые нуждаются в жилье. В дальнейшем они могут это жилье приватизировать. Хотя у них может не хватать денежных средств даже на то, чтобы его содержать. В настоящее время очередники эти квартиры, скорее всего, не получают — для них предусмотрены квартиры меньшего размера. А конфискованное жилье передано на управление различным федеральным бюджетным учреждениям, которые сдают их внаем»,— пояснил Фаткин.

В минэкономразвития считают, что продажа конфискованных квартир и домов на аукционе позволит пополнить бюджет. А передавать такое жилье малоимущим экономически неэффективно. Критерии того, какое именно имущество будут продавать, а какое продолжат выдавать бесплатно, должно определить правительство. Впрочем, есть риск, что торги будут проходить непрозрачно, предупреждает руководитель проекта «Декларатор» Андрей Жвирблис. Изъятые квартиры могут продавать по заниженным ценам, продолжает эксперт: «Есть процедура торгов с максимальной выручаемой ценой, вообще эффективное использование государственного имущества. Опубликовали в газете “Сельская новость” объявление о продаже 10 квартир в Центральном административном округе Москвы и о том, что торги по продаже этой квартиры будут проходить в администрации сельского поселения в Волыке со стартовой ценой 250 руб. Я туда приехал и за 251 руб. купил 10 квартир. Их реальная стоимость может быть на три или 33 порядка выше.

Кто, как, когда имеет право купить это имущество, реализуемое государством — это должен быть максимально открытый, прозрачный, понятный процесс, к которому допускается максимально возможное количество участников».

Два года назад Генпрокуратура отсудила у арестованного полковника Дмитрия Захарченко имущество на 9 млрд руб. Это самый крупный случай конфискации по закону о контроле за доходами госслужащих. В собственности государства оказались 11 квартир, 16 машино-мест и четыре автомобиля. Две машины государство продало за 6 млн. О том, как поступили с недвижимостью полковника, не сообщалось.

Илья Сизов