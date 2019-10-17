В СЗФО замедлилась инфляция

Замедление инфляционных показателей в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в сентябре продолжилось. Инфляция в округе в годовом выражении продолжает оставаться ниже общероссийского показателя. В сентябре она понизилась до 3,9%. В Петербурге годовая инфляция снизилась до 3,7%

Как сообщили в пресс-службе Банка России, снижение инфляции наблюдалось в СЗФО везде, исключением стала Архангельская область, где показатели не менялись. Годовая продовольственная инфляция на Северо-Западе уменьшилась до 4,5%, показав замедление практически везде. При этом в Петербурге продовольственная инфляция осталась на прежнем уровне — 4,8%. На этот фактор оказало влияние насыщение рынка свининой.

Годовая непродовольственная инфляция в округе в сентябре снизилась до 3,1% по сравнению с 3,3% в августе.

Добавим, что в среднем по России годовая инфляция в первый месяц осени составила 4%.