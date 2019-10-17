Ставропольская крайдума согласовала нового прокурора края

Депутаты Ставропольской краевой думы одобрили кандидатуру Александра Лоренца, внесенного на согласование для назначения на должность прокурора края Генпрокурорм РФ Юрием Чайкой, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Представлял кандидата на должность заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин. Он отметил, что Александр Лоренц более 20 лет работает на руководящих должностях, прошел путь от помощника прокурора района до первого заместителя прокурора Омской области. Кроме того, обладает значительным практическим опытом, оперативен в решении вопросов прокурорского надзора. Дмитрий Демешин уточнил, что Александр Лоренц в должности заместителя прокурора Омской области занимался организацией надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции, под его руководством в 2018 году было поставлено на учет более 4 тысяч укрытых преступлений, в деятельности правоохранительных органов пресечено свыше 110 тысяч нарушений закона. В результате принятых Александром Лоренцом мер в регионе снизилось число тяжких о особо тяжких преступлений против личности о против собственности.

За кандидатуру Александра Лоренца единогласно проголосовали все 34 депутата, которые присутствовали на заседании.

Анатолий Богданчиков, который до настоящего времени занимал должность прокурора Ставропольского края, по информации краевой думы получил назначение на аналогичную должность в другой регион.

Александра Ларинцева, Пятигорск