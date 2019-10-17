«Умный дом» вырос, а цены еще нет

Практически любая новостройка постепенно дорожает на всем протяжении строительства и особенно после сдачи здания в эксплуатацию. В случае с «Умным домом» сегодня сложилась уникальная ситуация: комплекс уже почти достроен, а цена квадратного метра в нем пока еще остается низкой. Риэлторы называют такой момент крайне удачным для покупки недвижимости как для себя, так и в качестве инвестиции.

Жилье в «Умном доме» отличается высокой ликвидностью. Объявления о продаже квартир в этом комплексе не задерживаются на сайтах недвижимости. Секрет популярности «Умного дома» кроется в сочетании хорошей чистовой отделки и многоярусного паркинга, благодаря которому у автовладельцев нет проблем, где ставить машину. «Благодаря просторному закрытому двору с детскими площадками, у потенциальных покупателей приятное впечатление о комплексе складывается еще на подходе к квартире, что резко увеличивает шансы на сделку», – говорят риэлторы.

Напомним, строительство ЖК «Новый Умный дом» началось в октябре 2018-го года. На данный момент строительство находится в высокой стадии готовности. По мнению специалистов рынка недвижимости, рыночная цена квартир в Умном доме после введения здания в эксплуатацию составит около 100 тысяч «за квадрат». Ближайшее повышение цен на квартиры в строящемся комплексе застройщик планирует сделать в ноябре в связи с завершением монолитно-бетонных работ и переходом к внутренней отделке.