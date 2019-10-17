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Фото: Максим Туманов / Коммерсантъ

Форвард «Металлурга» Сергей Мозякин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги, составленном «Спорт-экспрессом». По данным издания, хоккеист получает 180 млн руб. в год.

На втором месте форвард «Автомобилиста» Найджел Доус с годовой зарплатой 150 млн руб. , замыкает тройку лидеров нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов (130 млн руб.).

Из игроков «Металлурга» в десятку также вошел Виктор Антипин – он занимает четвертую позицию (125 млн руб.).

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