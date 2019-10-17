В Казани площадь Вахитова оцепили из-за страйкбольной гранаты

Площадь Вахитова была сегодня оцеплена из-за страйкбольной гранаты, сообщили “Ъ” в пресс-службе управления МВД по Казани.

В полицию поступило сообщение о том, что возле дома 115 на улице Тукая лежит предмет, похожий на боевую гранату. Вскоре на место ЧП выехали спецслужбы. Они проверили место и выяснили, что это была страйкбольная граната, которая не представляет опасности для людей. В результате инцидента никто не пострадал.

Такие гранаты используются во время игры в страйкбол. Они заполняются цельным горохом или специальными страйкбольными шарами. Во время взрыва они издают хлопок.

"Ъ-Казань"