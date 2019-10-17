На Ставрополье возбудили уголовное дело по факту порчи фотографий ветеранов ВОВ на аллее Славы

В селе Красногвардейском Ставропольского края возбудили уголовное дело по факту порчи фотографий ветеранов Великой Отечественной войны и Героев Советского Союза на сельской аллее Славы, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на прокуратуру Красногвардейского района Ставрополья. Неизвестная женщина расцарапала на фото глаза ветеранов. Инцидент зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

«По факту произошедшего в отделе МВД по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (вандализм) УК РФ», — говорится в сообщении.

В ГУ МВД России по Ставропольского края сообщили „Ъ-Юг“ сообщили, что устанавливают личность подозреваемой.

Дарья Голякова