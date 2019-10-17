Евгений Куйвашев утвердил направления долговой политики Свердловской области на 2020 год

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил на заседании правительства основные направления государственной долговой политики региона на 2020 год и плановый период до 2022 года.

«В первую очередь, это сохранение объема госдолга на безопасном уровне и обеспечение доли общего объема долговых обязательств не более 50% доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. А также обеспечение сохранения дефицита областного бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов без учета безвозмездных поступлений»,— пояснила в докладе областной министр финансов Галина Кулаченко.

По ее словам, в 2020 году региональные власти будут использовать среднесрочные (от одного до пяти лет) и долгосрочные (более пяти лет) рыночные заимствования, сохранять объем размещения государственных облигаций области в структуре заимствований, а также минимизировать привлечение коммерческих кредитов. «Предполагается продлить мораторий в предстоящем финансовом периоде на предоставление государственных гарантий по обязательствам третьих лиц»,— добавила госпожа Кулаченко.