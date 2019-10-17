В Свердловской области количество жалоб потребителей финансовых услуг выросло на 8%

В Уральское ГУ Банка России за 8 месяцев 2019 года поступило 5,6 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 8% больше показателя за аналогичный период 2018 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

«Это идет вразрез с общероссийской тенденцией, по которой впервые с 2015 года наблюдается снижение количества жалоб на 6%. Чаще всего жители Свердловской области жалуются на деятельность микрофинансовых организаций — количество жалоб выросло на 27,8%»,— рассказал господин Мамута, уточнив, что большая часть таких обращений в итоге признаются необоснованными.

Количество жалоб на кредитные организации составило 3,3 тыс. (+17,8% к периоду 2018 года). «Чаще всего свердловчане обращались из-за блокировки счетов. Для помощи в таких случаях с прошлого года действует механизм реабилитации, когда потребитель может обратиться в банк, заблокировавший операции по счету. Кредитная организация рассмотрит обращение, в случае повторного отказа потребитель может обратиться в межведомственную комиссию (состоит из Росфинмониторинга и регулятора), которая повторно рассмотрит ситуацию»,— рассказал он.

Главным драйвером снижения жалоб выступил сектор страхования, на который ранее потребители жаловались чаще всего. По этому сегменту Уральское ГУ Банка России зафиксировало спад на 38,7%. Господин Мамута предположил, что это связано с реформой в сфере автострахования, которая привела к очищению рынка от недобросоветных страхователей. Количество вопросов, связанных с потребительским кредитованием, снизилось на 7,2%, с ипотекой — на 27%. Последний тренд представитель регулятора также связал со вступлением в силу с 1 августа нового закона об ипотечных каникулах.

Всего по УрФО количество жалоб выросло на 8,3% — до 14,1 тыс.

Дарья Соколова