На Кубани благоустроили 308 общественных территорий

В краснодарском крае в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» более чем на 80% выполнили нацпроект по благоустройству парков, скверов, набережных – из 387 благоустроили 308. Перечень объектов на следующий год будет утвержден в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба администрации края, в реализации нацпроекта в текущем году задействованы все муниципалитеты края. Кроме средств, выделенных из федерального и краевого бюджета, районам удалось изыскивать и привлекать собственное финансирование. В итоге работы по благоустройству полностью завершены в 22 муниципальных образованиях Краснодарского края.

В 2019 году по нацпроекту на Кубани обновят и благоустроят 387 общественных территорий, на эти цели было выделено порядка 2 млрд руб. Кроме того, с 2020 года по 2022 год региону будут направлены 5,3 млрд руб. из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды.

Елена Рыжкова