В Сургуте возбуждено дело по факту гибели чиновника под катком

Следственный отдел по Сургуту СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении машиниста катка, задавившего насмерть куратора дорожных работ из администрации города. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.216 УК РФ).

По версии следствия, вечером 6 сентября машинист катка при укладке асфальта на улице Гагарина в Сургуте задним ходом наехал на курировавшего дорожные работы сотрудника, который почти сразу умер от полученных травм. Погибшим оказался 37-летний сотрудник дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса (структура администрации Сургута) Павел Литвиненко. Ранее сообщалось, что он стоял спиной к катку, который ехал задним ходом. В результате ни он, ни машинист друг друга не заметили.