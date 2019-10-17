Гострудинспекция нашла рабские условия труда в скорой помощи райцентра в Башкирии

В отделении скорой помощи Месягутовской центральной районной больницы (ЦРБ) Башкирии найдены серьезные нарушения трудовых прав водителей и фельдшеров, сообщает Гострудинспекция. Водитель скорой в ЦРБ за пять месяцев отработал более 400 часов при годовой норме не более 120 часов, то есть превысил годовую норму труда более чем в шесть раз.

Перерабатывали в отделении и фельдшеры, при этом за сверхурочную работу им ничего не доплачивали, хотя ст. 152 Трудового кодекса предполагает, что первые два часа сверхурочной работы должны оплачиваться в полуторном размере, последующие — в двойном. Продолжительность сверхурочной работы в отделении скорой помощи Месягутовской ЦРБ вообще не учитывалась.

Проверка установила также, что в больнице сотрудникам скорой не выдавалась спецодежда и средства индивидуальной защиты. Так, фельдшеры не обеспечивались хлопчатобумажными костюмами, резиновыми перчатками и респираторами, водители — сигнальными жилетами и защитными костюмами. На роль ответственного за выдачу спецодежды была назначена уборщица служебных помещений, которая не является должностным лицом, отмечает инспекция.

В отношении руководства ЦРБ возбуждено административное дело.

С августа до ноября Гострудинспекция намерена провести более 40 внеплановых проверок в подразделениях службы скорой помощи Башкирии. Проверки проводятся по поручению правительства РФ.

Ирина Самойлова