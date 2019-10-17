В Казани бизнесмена на год дисквалифицировали за поставку несвежего мяса в МКДЦ

Казанский индивидуальный предприниматель Адель Айзатуллин был на один год дисквалифицирован по решению суда (дисквалификация индивидуального предпринимателя полностью лишает его права заниматься своей деятельностью, которая относится к управлению юридическим лицом)..Причиной стала поставка несвежего мяса в МКДЦ, передает пресс-служба управления ФАС по Татарстану.

В конце прошлого года бизнесмен стал победителем аукциона на поставку мяса в медучреждение. Сумма контракта составили свыше 1 млн руб. 29 декабря был подписан договор об условиях поставки заявленного продукта. С января по март 2019 года МКДЦ отправил 17 заявку в адрес господина Айзатуллина на поставку мяса, но тот, по данным антимонопольной службы, все время поставлял продукт в меньшем объеме, чем требовалось заказчику.

В марте этого года МКДЦ три раза возвращал часть мяса, поскольку поставленная продукция была несвежей, сертификат на нее отсутствовал, а доля подкожного жира превышала необходимую долю. В связи с нарушением со стороны предпринимателя условий контракта МКДЦ принял решение об одностороннем отказе от сотрудничества с господином Айзатуллиным, уточнили в пресс-службе.

Проблемы с поставками мяса привели к тому, что в МКДЦ пришлось изменить сформированное на две недели меню и заменить один продукт на другой. В результате это вызвало недовольство со стороны пациентов. Во время выписки они указали в своих анкетах на проблемы с организацией питания.

В апреле 2019 года по решению татарстанского управления ФАС России Аделя Айзатуллина внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

"Ъ-Казань"