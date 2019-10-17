Судебные приставы опечатали цех АО «Кореновсксахар» из-за угрозы жизни работникам

Деятельность вакуумно-конденсационного участка кореновского сахарного завода приостановлена по решению суда. Судебные приставы опечатали двери цеха, ведущие на участок производства, также перекрыты вентили газопровода, сообщает пресс-служба УФССП. Решение о закрытии цеха принято на 90 суток.

Ранее на заводе случилась нештатная ситуация, в результате которой погибли люди. Трагедия стала поводом к рассмотрению Кореновским райсудом материалов дела об административном правонарушении. В суде было установлено, что результатом внеплановой проверки, проведенной специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», стало выявление многократного превышения допустимых норм содержания токсичного газа в воздухе вакуумно-конденсационного участка предприятия. Решение выдано к немедленному исполнению.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Кореновсксахар» зарегистрировано в 2016 году с уставным капиталом 10 млн руб. Собственником предприятия выступает АО «Объединенная сахарная компания» из Республики Алтай.

Андрей Ульченко