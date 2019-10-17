17 октября, четверг
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

партнерский материал

Уволен директор новосибирского центра отлова животных

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал приказ об увольнении директора городского центра по проблемам домашних животных Андрея Каркавина, занимавшего должность более десяти лет, сообщил градоначальник в четверг. Последним рабочим днем для директора станет 21 октября.

По словам главы города, за последнее время к деятельности муниципального учреждения «накопилось много вопросов» как со стороны общественников и зоозащитников, так и со стороны депутатов и органов контроля. «Изменения законодательства, новые условия, к которым важно адаптировать работу учреждения, требуют нового взгляда и иных организационных подходов. Сейчас идет поиск нового руководителя, в том числе будут рассмотрены предложения зоозащитников»,— написал в соцсетях Анатолий Локоть, отметив, что новый директор учрежден будет выбран до конца текущего года.

Новость дополняется.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

ЛИЦА БИЗНЕСА

партнерский материал

Профиль пользователя