Уволен директор новосибирского центра отлова животных

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал приказ об увольнении директора городского центра по проблемам домашних животных Андрея Каркавина, занимавшего должность более десяти лет, сообщил градоначальник в четверг. Последним рабочим днем для директора станет 21 октября.

По словам главы города, за последнее время к деятельности муниципального учреждения «накопилось много вопросов» как со стороны общественников и зоозащитников, так и со стороны депутатов и органов контроля. «Изменения законодательства, новые условия, к которым важно адаптировать работу учреждения, требуют нового взгляда и иных организационных подходов. Сейчас идет поиск нового руководителя, в том числе будут рассмотрены предложения зоозащитников»,— написал в соцсетях Анатолий Локоть, отметив, что новый директор учрежден будет выбран до конца текущего года.

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