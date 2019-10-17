17 октября, четверг
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

У предприятия в Тавде за долги арестованы 1,6 тысяч кубометров древесины

Судебные приставы Тавдинского районного отдела УФССП по Свердловской области арестовали у местного деревообрабатывающего предприятия более 1,6 тыс. куб. м древесины за 7 млн руб. долга по налогам и сборам. Как пояснили в УФСПП, был применен «весь комплекс мер для побуждения должника на оплату задолженности». У предприятия также арестованы пилорама «Тайга», кромкообрезные станки и готовая продукция (в частности, 180 куб. м леса, 600 куб. м доски, 100 куб. м опила и 800 куб. м угля).

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Приложения

Партнерский проект

Инструменты для бизнеса

Профиль пользователя