Нижний Новгород может стать постоянной площадкой форума «Россия – спортивная держава»

Министерство спорта РФ намерено выступить с инициативой о проведении международного форума «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде на постоянной основе. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин на заседании правительства региона.

«Это позитивный признак – признание высокого уровня организации и высокой роли нашего региона в развитии физкультуры и спорта»,– сообщил Глеб Никитин.

Напомним, форум в этом году проходил в Нижнем Новгороде 10-11 октября. Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, который поддержал идею сделать форум ежегодным.

Андрей Репин