Долги по зарплате в Новосибирской области уменьшились до 50 млн рублей

На 1 октября общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в Новосибирской области составила 49,8 млн руб. По данным Новосибирскстата, за сентябрь долги сократились почти на 5,8 млн руб.

Статистики уточнили, что весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий собственных средств. «Своевременно не получили заработную плату 1,1 тыс. человек. В среднем на одного работника приходилось по 45,2 тыс. рублей невыплаченной заработной платы»,— говорится в релизе Новосибирскстата.

Среди крупнейших должников — Посевнинский завод спецтехники, «НЭВЗ-керамикс», «Ордынская МТС» и Байкальская строительная компания, на которые приходится 76,1% всех долгов по зарплате.

Илья Николаев