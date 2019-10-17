Вице-губернаторы будут отвечать за эффективность Евгения Куйвашева А оценивать его работу будет президент по 15 параметрам

Руководитель аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников на заседании правительства предложил назначить ответственных вице-губернаторов за достижение необходимого уровня критериев по оценке эффективности работы высших органов власти и органов исполнительной власти региона. Предложение было озвучено в рамках исполнения указа президента об эффективности глав регионов. Напомним, он был принят весной, в него вошли 15 параметров оценки.

За уровень доверия к власти будет отвечать Сергей Бидонько, Алексей Орлов будет курировать численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, объем инвестиций в основной капитал, качество окружающей среды, производительность труда в базовых и сырьевых отраслях. Павел Креков будет следить за решением вопросов бедности населения, продолжительности жизни, уровня образования и прироста населения. Ответственным за улучшение жилищных условий, качество дорог и благоприятную городскую среду городов области предлагают назначить Сергей Швиндт.

Губернатор Евгений Куйвашев поддержал идею персональной ответственности. По его словам, это поможет не только добиться высокой результативности при реализации в регионе нацпроектов, но и даст возможность выполнить все задачи областной программы «Пятилетка развития».

«Весной следующего года мы должны подготовить и представить президенту и правительству РФ доклады о достигнутых за отчетный период значениях показателей. Каждое министерство, ведомство, каждый глава муниципального образования должны определить приоритеты своей работы в соответствии с критериями эффективности, утвержденными указом президента. И бюджетная политика региона будет строиться на этой же основе», — сказал Евгений Куйвашев.

Анастасия Реутова