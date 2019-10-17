В Ставрополе будут судить банду угонщиков

Двоих жителей Апанасенковского района Ставропольского края будут судить за серию угонов в краевой столице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным следствия, мужчины разработали схему для угона отечественных автомобилей. Они заранее присматривали в Ставрополе модели, подходящие под имеющиеся у них купленные документы. Злоумышленники заранее скупали автомобильные стекла, государственные регистрационные знаки и части кузова с обозначениями VIN номеров. Затем они разбивали стекла автомобилей, проникали в салоны, поворачивая личинки замков зажигания, запускали двигатели и похищали машины.

«В ходе проверки оперативной информации сотрудники полиции выявили, что транспорт с измененными номерными знаками и новыми стеклами злоумышленники оставляли на несколько дней во дворах многоквартирных домов краевого центра. Затем авто перегоняли в арендованный гараж, где механическим способом изменяли комплектации узлов и агрегатов для последующей легализации и продажи либо сдавали на авторазбор»,— говорится в сообщении.

Подозреваемым предъявили обвинение в шести угонах (п. «а», «в» ч. 2, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ) и двух случаях перебивки номеров (ч.1 ст. 326 УК РФ). Ущерб от их действий оченили в 1,7 млн руб. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело рассмотрит Промышленный районный суд Ставрополя.

Дарья Голякова