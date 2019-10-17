Мэрия Челябинска отменила контракт на озеленение Челябинска стоимостью 200 млн рублей

Администрация Челябинска расторгла контракт с подрядчиком по озеленению города стоимостью около 200 млн руб. В конце августа торги выиграла казанская компания «Интер-строй», но мэрии не понравился их проект, который предполагал снос здоровых деревьев в центре города и замену их молодыми саженцами. Об этом на совещании координационного совета по разработке экологического стандарта сообщила врио мэра Челябинска Наталья Котова.

По словам Натальи Котовой, работа по озеленению города в рамках контракта была запланирована к саммитам ШОС и БРИКС. Врио главы Челябинска высказала надежду, что с переносом основной части международных мероприятий в Санкт-Петербург оргкомитет разрешит «отойти от стандартов» подготовки города к приему гостей, и деньги будут направлены на высадку деревьев там, «где их не хватает».