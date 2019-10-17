НефАЗ может оказать благотворительную помощь башкирскому отделению РГО

Нефтекамский автозавод (НефАЗ, входит в группу КамАЗ) планирует оказать благотворительную помощью башкирскому отделению «Русского географического общества», следует из сообщения предприятия. Размер обсуждаемой поддержки не уточняется. Вопрос о согласии на совершение сделки вынесен на заседание совета директоров 25 октября. В повестку также включен вопрос об итогах работы автозавода за девять месяцев, об одобрении дополнительного соглашения к кредитному соглашению 2017 года между НефАЗом и ВТБ, а также о досрочном прекращении полномочий членов правления завода.

НефАЗ производит самосвальные и другие надстройки на шасси КамАЗа, полуприцепы и прицепы, цистерны, автобусы. КамАЗу принадлежит 50,02% уставного капитала, башкирской госинвесткомпании «Региональный фонд» — 28,5%. В первом полугодии 2019 года предприятие при выручке 7,7 млрд руб. получило 756 млн руб. чистого убытка. В 2018 году при выручке 12,9 млрд руб. чистая прибыль НефАЗа составила 101 тыс. руб.

Ирина Самойлова