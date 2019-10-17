Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков задержан по подозрению в мошенничестве

Управление МВД по Тамбовской области задержало вице-губернатора, начальника регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, сообщили “Ъ-Черноземье” в ведомстве. Собеседник “Ъ-Черноземье” в окружении чиновника добавил, что его задержали в 0.30 и поместили в изолятор временного содержания. Глеба Чулкова подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Источник “Ъ-Черноземье” в региональной власти отметил, что губернатор Александр Никитин был заранее проинформирован об операции силовиков.

Глебу Чулкову 46 лет. Он родился в Тамбове. До 1992 года учился в Тамбовском техникуме железнодорожного транспорта, до 1997 года – в Тамбовском государственном университете, в 2000 году получил диплом юриста в Тамбовском государственном техническом университете, в 2004 году получил степень кандидата психологических наук. С 1996-го по 2000-й работал ведущим специалистом юридического отдела, главным специалистом мэрии облцентра, в 2001-м стал начальником юридического отдела областного комитета по управлению имуществом. В 2001–2002 годах был помощником губернатора, в 2003–2004 годах – первым заместителем председателя комитета по управлению имуществом. В 2004-м возглавил комитет, в 2008-м стал заместителем губернатора.

О том, почему экс-мэра подозревали в злоупотреблении, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Глава Тамбова вошел в два дела разом».

Александр Прытков, Андрей Цветков