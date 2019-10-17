«Россельхозбанк» обязали открыть спецсчет для НИИПМ

Пермское УФАС обвинило АО «Россельхозбанк» в препятствовании выполнению государственного оборонного заказа АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, согласно закону «О государственном оборонном заказе» АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» вправе открыть счет для выполнения гособоронзаказа только в АО «Россельхозбанк». Поскольку это финансовое учреждение уполномочено сопровождать банковские операции головным исполнителем гособоронзаказа (АО «МКБ „Искра“»). Однако особорежимному объекту в открытии счета было отказано из-за наличия у предприятия решений налогового органа о приостановлении операций по счетам.

«В соответствии с законом о гособоронзаказе открывать спецсчет для исполнителя гособоронзаказа уполномоченный банк обязан в первую очередь, поскольку закон „О гособоронзаказе“ предписывает целевое использование выделяемых денежных средств, а также контроль со стороны государства по их расходованию. Поэтому отказ АО „Россельхозбанк“ в открытии спецсчета для исполнителя гособоронзаказа неправомерен»,— заявила замруководителя Пермского УФАС Марина Кудрявцева.

УФАС обязало банк в течение десяти дней открыть спецсчет для АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». Нарушение срока исполнения предупреждения грозит банку возбуждением антимонопольного дела.