Конкурсная комиссия выбрала кандидатов на пост мэра Ноябрьска

Главными претендентами на пост мэра Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) стали действующий глава администрации Алексей Романов и заместитель начальника департамента имущественных отношений администрации Михаил Яковлев. Соответствующее решение принято членами конкурсной комиссии. В 15:00 нового главу города должна выбрать дума Ноябрьска.

В конкурсе также участвовал управляющий директор ООО «Ноябрьская транспортная компания+» Владислав Камыш.

Алексей Романов возглавляет администрацию Ноябрьска с 2016 года. Считается фаворитом конкурса на пост мэра. 2 сентября дума Ноябрьска отменила двуглавую систему управления городом, при которой мэром был председатель гордумы, а хозяйственной деятельностью занимался глава администрации (сити-менеджер). Теперь мэр, выбираемый депутатами по конкурсу, возглавляет администрацию города.

Евгений Минин