В Самарской области в конце недели пройдут дожди

Небольшой и умеренный дождь пройдет местами в Самарской области в четверг и пятницу. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В этот период в регионе будет дуть юго-западный и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. В это время в Самарской области температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 6 до 11 °C.

Ночью столбик термометра в регионе опустится до 3 °C. По информации российского гидрометцентра, до конца рабочей недели под влиянием антициклона в Самарской области «установится преимущественно сухая, но прохладная погода».

Георгий Портнов