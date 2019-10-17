Два вуза Удмуртии начнут принимать абитуриентов в режиме «онлайн»

Со следующего года УдГУ и ИжГТУ намерены начать принимать документы от абитуриентов через интернет. Об этом сообщает «Izhlife» со ссылкой на ответственного секретаря приемной комиссии УдГУ Павла Ходырева. По его словам, планируется, что документы будут принимать через новый сервис портала госуслуг «Поступление в вуз онлайн».

«Следующий год будет пробным. По стране выбрано 45 пилотных вузов, которые будут участвовать в апробации. Из Удмуртии в этот список попали только УдГУ и ИжГТУ»,- отметил господин Ходырев.

Для подачи заявления через госуслуги абитуриенту нужно будет иметь авторизованный аккаунт на портале. В дальнейшем планируется сделать так, чтобы будущие студенты, не выходя из дома, могли также подтвердить оригинал аттестата и даже заключить договор на платное обучение.

Отмечается, что в таком случает может возникнуть ситуация, когда один будущий студент отметит оригиналы документов на портале и в этот же день лично предоставит их в другом учебном заведении для того, чтобы подстраховаться. Тогда его могут зачислить сразу в два вуза. В этой ситуации специалистам придется надеяться на сознательность поступающих.

Прототипы пяти сервисов уже появились на портале госуслуг этим летом. Кроме «Поступления в вуз онлайн» будут тестироваться четыре направления: «Рождение ребенка», «Переезд в другой регион» и «Оформление европротокола онлайн», «Цифровое исполнительное производство».