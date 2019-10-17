«Эрика Бодлера называют не слишком известным в арт-мире»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о французской премии современного искусства и ее победителе — режиссере Эрике Бодлере.

Во Франции объявлен победитель премии Марселя Дюшана (Prix Marcel Duchamp). Им стал Эрик Бодлер. «Дюшан» — это главная французская награда в области современного искусства. В России ей соответствует премия Кандинского. Как раз сейчас в Москве, в Музее современного искусства на Петровке, 25 открыта выставка номинантов «Кандинского». Победитель во Франции получил сумму в €35 тыс. В России в главной номинации «Проект года» выигравший получит 1,8 млн руб. Любопытно, что в жюри обоих конкурсов входит директор парижского Центра Помпиду Бернар Блистен; а так подавляющее большинство экспертов французской премии — это представители международного арт-сообщества; у нас превалируют отечественные деятели искусств. И еще: из 15 номинантов нашей премии половина — это видеоработы.

Во Франции победителем стал кинорежиссер, кстати, второй год подряд. В прошлом сезоне приз выиграл Клеман Когитор, также режиссер. Как тут не вспомнить слова учредителя премии Кандинского Шалвы Бреуса, который говорил мне, что переводит премию на вручение раз в два года, потому что художников просто не хватает на новые работы, и что точно такая же ситуация во Франции, по отзывам тамошних экспертов. И вот вам иллюстрация.

Эрика Бодлера, родившегося в американском Солт-Лейк-Сити, называют не слишком известным в арт-мире. Однако он популярен в мире «фестивального кино». Его самая свежая работа называется Un Film Dramatique — это документалка о студентах средней школы Доры Маар в Сен-Дени, пригороде Парижа, где проживают в основном маргинальные сообщества. Фильм снимался четыре года и недавно был показан на нью-йоркском кинофестивале.

В рамках выставки номинантов на премию Дюшана в Центре Помпиду Бодлер показал часть своего фильма с названием Tu peux prendre ton temps («Вы можете не торопиться»). «На мой взгляд,— говорит сам Бодле,— я не делаю никакого различия между экспериментальным фильмом, видеоартом, повествованием и документальным фильмом». Жюри арт-премии так же не делает никаких различий.