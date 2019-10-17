УК ОЭЗ «Алабуга» и СИБУР создадут особую экономическую зону в Тюменской области

Тюменская область решила взять в партнеры УК ОЭЗ «Алабуга», чтобы совместно с СИБУРом построить большую экономическую зону в Тобольске. Об этом на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба главы республики.

По его словам, у Татарстана есть больший опыт в создании ОЭЗ, промпарков и индустриальных площадок. Именно поэтому в Тюменской области решили перенять опыт республики.

С 2018 года управляющая компания АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» полностью принадлежит правительству Татарстана. На сегодняшний день на территории особой экономической зоны работают 57 резидентов, вложившие в проекты свыше 120 млрд руб. На долю ОЭЗ приходится 50% выручки и около 40% инвестиций всех российских ОЭЗ. Уставной капитал компании составляет 25,7 млрд руб.

"Ъ-Казань"