11 муниципальных образований Удмуртии запустили процесс преобразования в муниципальные округа

В 11 муниципальных образованиях Удмуртии уже начата процедура преобразования в муниципальные округа и идут общественные слушания. Такая информация была озвучена накануне на съезде совета муниципальных образований республики в Якшур-Бодье, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. На совещании обсуждались преимущества «преобразования муниципальных образований для ускорения социально-экономического развития и повышения качества жизни населения» в республике.

На съезде детально были озвучены механизмы стимулирования преобразованных муниципальных образований. В законодательстве Удмуртии для глав и руководителей представительных органов местного самоуправления, досрочно прекративших полномочия или уволенных с муниципальной службы в результате преобразования муниципального образования в муниципальный округ, будут снижены требования к стажу для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии. Досрочно слагающие полномочия в связи с преобразованием муниципального образования руководители органов местного самоуправления городов/районов/поселений получат возможность бесплатно пройти обучение и переквалификацию. До конца 2019 года будет разработана программа получения высшего профессионального образования руководителями органов местного самоуправления.

Отмечается, что основные задачи при проведении преобразований муниципальных образований — недопустимость отдаления власти от населения; целостность территорий и доступность оказания государственных и муниципальных услуг; сохранение существующих льгот для населения. «Важно, что все сэкономленные средства будут направлены на развитие территории. Кроме того, для преобразованных муниципальных образований будут сформированы специальные условия и порядки при выделении финансирования из бюджета республики на ремонт дорог, благоустройство и поддержку гражданских инициатив»,— заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.