Между Казанью и Тюменью планируют открыть прямое авиасообщение

Прямые авиарейсы планируют открыть между Тюменью и Казанью. Договоренность об этом была достигнута на встрече президента Татарстана Рустама Минниханова и губернатора Тюменской области Александра Моора, передает ИА «Татар-информ».

По словам господина Моора, прямое авиасообщение будет удобным для пассажиров. Оно поспособствует в разы увеличить туристический поток между регионами. Президент Татарстана добавил, что прямые авиарейсы дадут толчок для дальнейшего сотрудничества республики с Тюменской областью.

«Мы договорились, что эта тема будет поддержана и нашим регионом, и Тюменской областью», — сказал господин Минниханов.

"Ъ-Казань"