Новосибирский суд решил отпустить Юрия Глазычева по УДО

Калининский райсуд Новосибирска удовлетворил прошение бывшего главы политсовета реготделения «Единой России» и известного предпринимателя Юрия Глазычева об условно-досрочном освобождении, передал корреспондент “Ъ” из зала суда. «Спасибо, ваша честь, за конструктивное решение»,— поблагодарил экс-политик судью Татьяну Черных.

66-летнего господина Глазычева освободят, как только решение вступит в законную силу. У сторон есть десять дней на обжалование судебного вердикта. При этом представитель прокуратуры возражал против удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении Юрия Глазычева.

Напомним, Юрий Глазычев обвинялся в мошенничестве с кредитом банка «Уралсиб» почти на 1 млрд руб. В декабре 2016 года Заельцовский райсуд Новосибирска назначил ему пять лет в колонии общего режима. Отбыв половину назначенного ему судом срока, предприниматель направил в Калининский райсуд прошение об УДО. За это время, согласно материалам дела, бывший политик проявил себя с хорошей стороны: он трудился на восстановлении церкви, работал аниматором на конкурсах для заключенных и даже написал для стенгазеты колонии ряд заметок на тему «формирования правопослушного поведения у осужденных».

Первоначально райсуд отказал в ходатайстве, однако экс-политик опротестовал решение. В августе 2019 года Новосибирский облсуд отменил решение об отказе в условно-досрочном освобождении Юрия Глазычева и направил прошение на новое рассмотрение, которое, в итоге, и было сегодня удовлетворено.

О том, почему прошение Юрия Глазычева рассматривалось повторно, читайте в материале “Ъ” «Хорошее поведение оценит суд»

Константин Воронов, Илья Галагуз