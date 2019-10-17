Прокуратура оштрафовала челябинского перевозчика за нарушение лицензионных требований

Прокуратура Ленинского района Челябинска проверила соблюдение требований лицензионного законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения компанией «Такси-Сервис», которая занимается перевозкой пассажиров автобусами.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, выяснилось, что перевозчик заполняет путевые листы с нарушением требований, их учет ведется не надлежащим образом, графики смены водителей не доводятся до сведения работников, предрейсовый контроль не организован надлежащим образом.

В отношении ООО «Такси-Сервис» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ, руководитель организации получил представление об устранении нарушений закона. Мировой судья признал компанию виновной и назначил наказание в виде штрафа в 50 тыс. руб. Нарушения устранены, два должностных лица компании привлечены к дисциплинарной ответственности.