Азербайджан заявил о готовности принимать россиян с армянскими фамилиями

МИД Азербайджана рекомендовал гражданами России с армянскими фамилиями сообщать о поездках в посольство страны заранее, чтобы избежать инцидентов в азербайджанском аэропорту, заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью «Известиям».

«Мы говорим: если есть какие-то граждане России с армянскими фамилиями, которые хотят приехать в Азербайджан,— ради бога! Но пускай они заранее информируют как минимум наше посольство, потому что у нас с Россией безвизовый въезд, но информация, полученная заранее, позволит нам не допустить какие-либо эксцессы»,— сказал господин Мамедъяров. По его словам, Баку «достаточно откровенно» обсуждает подобные вопросы с Москвой.

На фоне конфликта в Карабахе Азербайджан не пускает в страну граждан Армении. Баку это объясняет тем, что армянам в стране может быть небезопасно.

Напомним, в 1988 году Нагорный Карабах заявил о своем выходе из состава Азербайджана. 10 декабря 1991 года прошел референдум, по результатам которого 99,98% населения высказалось за полную независимость от Азербайджана. Баку признал данный акт незаконным и упразднил существовавшую в советские годы автономию Карабаха. На фоне распада СССР возник вооруженный конфликт.