Шесть крупных банков в Петербурге могут начать оказывать госуслуги населению

Петербург наряду с пятью другими регионами (также Московская, Астраханская, Кировская области и Республика Башкортостан. — “Ъ-СПб”) вошел в пилотный проект Минэкономики РФ по проведению социально-финансового эксперимента, в рамках которого некоторые крупные банки с 2020 года начнут оказывать населению госуслуги. Предполагается, что участвовать в нем будут Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк и Связь-банк, сообщают «Известия».

Граждане смогут получить в этих финансовых учреждениях госуслуги как непосредственно в отделениях, так и онлайн. Речь, в частности, идет о выплате пенсий, материнского капитала, регистрации и снятия с учета страхователей, приема налоговых деклараций, оформления ИП и так далее.

При этом, по словам замминистра экономики РФ Саввы Шипова, за получение госуслуг через банки не будет взиматься дополнительная плата.