Дорога без рисков

16 лет назад проект, направленный на развитие риск-менеджмента и страхования на предприятиях Челябинской области, инициировал региональный филиал страховой компании «Энергогарант». С тех пор для сотен студентов южноуральских вузов, их кураторов и преподавателей этот конкурс дипломных работ стал продуктивной экспериментальной площадкой.



«Для вас такие проекты дают возможность по-другому взглянуть на мир, теперь вы видите, что управлять рисками можно везде: в личном, социальном или корпоративном плане, - обратился к победителям и участникам конкурса директор ЮУФ ПАО «САК «Энергогарант» Сергей Мальцев. – Схема «осознал, категоризировал, исключил» сейчас является трендом, в том числе, и в бизнесе. Как следствие, на предприятиях растет и производительность, и эффективность».

400 курсовых и свыше тысячи дипломных проектов было написано и защищено за всю историю Проекта. В 2018-2019 учебном году подано более 100 заявок на участие. Победителей, чьи работы высоко оценила экспертная комиссия, пригласили на торжественную церемонию награждения в Южно-Уральскую ТПП.

От лица «Энергогаранта» отличившихся студентов, преподавателей и сотрудников вузов наградили почетными грамотами, ценными призами и денежными премиями. Кураторам, внесшим личный вклад в реализацию и продвижение Проекта, вручены дипломы Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

«Проект несет в себе огромный положительный ресурс для студентов и преподавателей, - отметила начальник управления по работе с предприятиями ЮУТПП Нина Кобякова. – Вам удается поучаствовать в интереснейшем исследовательском конкурсе, закрепить свои академические знания на практике и максимально реализовать свой творческий потенциал».